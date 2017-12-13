Послы G7 раскритиковали Сытника и Холодницкого за пиар - СМИ

Директора НАБУ Артема Сытника и главу САП Назара Холодницкого во время встречи с послами G7 попросили не заниматься политикой. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что Сытник жаловался, что украинские политики мешают работать НАБУ из-за боязни уголовных производств.

После него слово предоставили Назару Холодницкому, который в общих чертах рассказывал про открытые производства и проблемы в работе антикоррупционных органов.

В свою очередь посол Великобритании Джудит Гоф критиковала Артема Сытника за излишний пиар в работе НАБУ. Ее поддержал посол ЕС Хьюг Мингарелли, который говорил, что послы продолжают поддерживать антикоррупционные органы Украины, но им нельзя впадать в политику.

"Мингарелли и посол Британии были довольно жесткими. Они дали понять Сытнику, что надо работать "тише", - отметил один из собеседников.

Источники отмечают, что во время этой встречи посол США в Украине Мари Йованович почти ничего не говорила и не критиковала работу НАБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, НАБУ обвинило сотрудников Генпрокуратуры и СБУ во вмешательстве в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе. В результате действий силовиков все операции бюро с агентами под прикрытием были прекращены.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

Источник: korrespondent.net