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13. 12. 2017

Кабмин одобрил план реформирования среднего образования

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял план мер по реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования в течение 2017-2020 годов и перспективы внедрения на период до 2029 года. Об этом передает Укринформ.

"План четко определяет все необходимые меры, которые включают принятие новых государственных стандартов, печать новых современных учебников, введение концептуальных принципов новой системы подготовки и профессионального роста учителей, создание новой структуры школы", - рассказала на заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, в Украине 28 сентября вступил в силу закон Об образовании, который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка.

Источник: korrespondent.net

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