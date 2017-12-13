В Австрии на заводе произошла утечка химвеществ

В Австрии на заводе по производству крахмала в коммуне Ашах-ан-дер-Донау в среду, 13 декабря, произошла утечка химических веществ. Об этом пишет APA.

Инцидент произошел на заводе Agrana.

По предварительным данным, произошла утечка газообразного хлора.

В результате происшествия пострадали около 40 человек, всего с завода эвакуировали до 200 человек.

На место прибыли спасатели и пожарные.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net