13 декабря 2017, среда, 16:32
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

В Австрии на заводе произошла утечка химвеществ

В Австрии на заводе по производству крахмала в коммуне Ашах-ан-дер-Донау в среду, 13 декабря, произошла утечка химических веществ. Об этом пишет APA.

Инцидент произошел на заводе Agrana.

По предварительным данным, произошла утечка газообразного хлора.

В результате происшествия пострадали около 40 человек, всего с завода эвакуировали до 200 человек.

На место прибыли спасатели и пожарные.

Напомним, в Австрии 12 декабря на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.