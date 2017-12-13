Арест имущества фабрики Roshen в Липецке продлен до марта

Срок ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости ОАО Липецкая кондитерская фабрика Roshen, входящей в принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, продлили до марта. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, сообщает Интерфакс.

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста продлен до 13 марта", - сообщила Царева.

Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая кондитерская фабрика Roshen. На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы Металлимпресс в Нижнем Новгороде были проведены обыски.

Как сообщалось, корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики в России, а в конце апреля в Липецке началась ликвидация фабрики Roshen. Увольнению подлежали около 700 человек.

Источник: korrespondent.net