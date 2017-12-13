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13. 12. 2017

США впервые за семь лет увеличат численность армии

Соединенные Штаты Америки в 2018 году впервые за семь лет увеличат число военнослужащих. Об этом в среду, 13 декабря, пишет Радио Свобода со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

По его словам, американские военные также получат наибольшее увеличение зарплаты за последние годы.

Трамп назвал это первым шагом на "пути полного восстановления военной мощи США".

Как известно, 12 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 финансовый год. Его поддержали обе палаты Конгресса США. Сумма расходов на нужды американской армии составит около 700 миллиардов долларов. Из них более 4,5 миллиарда направят европейским союзникам по НАТО.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Россия имеет большой военный потенциал и является огромной угрозой для США. 

Источник: korrespondent.net

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