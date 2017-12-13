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13. 12. 2017

В Луцке горела многоэтажка: погиб мужчина

В Луцке 13 декабря, около 8:43 в многоквартирном жилом доме на улице Шота Руставели произошел пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС Волынской области.

Спасатели прибыли на место через десять минут. Еще десять минут им понадобилось чтобы локализировать пожар.

"Прибыв на место происшествия пожарные установили, что пожар возник в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. Огонь спасателям удалось локализовать в 9:03. Также на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, вероятно владельца жилища", – говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливает правоохранительные органы.

 На ликвидации пожара работали три единицы техники и 12 человек личного состава луцкого гарнизона управления ГСЧС Украины в Волынской области.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке горела многоэтажка: погиб мужчина

Как сообщалось, в Киеве, на Русановских садах, произошел масштабный пожар.

Ранее в Харькове произошел пожар в жилом доме, пострадали дети.

Источник: korrespondent.net

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