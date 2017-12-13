На вокзале в Херсоне упала люстра

В Херсоне в зале ожиданий железнодорожного вокзала рухнула громадная люстра. Об этом в сообществе Херсон днем и ночью в Facebook сообщил пользователь Игорь Евсиков.
Информация о пострадавших выясняется.
Как сообщил активист Александр Рудоманов, обошлось без жертв.
"На железнодорожном вокзале станции Херсон упала люстра. Слава Богу, без жертв. Интересно, железнодорожники снова скажут, что это пассажиры виноваты", – написал он на своей странице в Facebook.
Ранее в Херсоне эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе.
Источник: korrespondent.net