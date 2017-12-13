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13. 12. 2017

На вокзале в Херсоне упала люстра

В Херсоне в зале ожиданий железнодорожного вокзала рухнула громадная люстра. Об этом в сообществе Херсон днем и ночью в Facebook сообщил пользователь Игорь Евсиков.

Информация о пострадавших выясняется.

 
Игорь Евсиков

Как сообщил активист Александр Рудоманов, обошлось без жертв.

"На железнодорожном вокзале станции Херсон упала люстра. Слава Богу, без жертв. Интересно, железнодорожники снова скажут, что это пассажиры виноваты", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в Херсоне эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе.

Источник: korrespondent.net

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