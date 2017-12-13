В Иране от землетрясения пострадали почти 60 человек

По меньшей мере 58 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в среду, 13 декабря, в провинции Керман на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Тасним.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

Накануне в Кермане произошло другое землетрясение, магнитудой 6,2, в результате которого травмы получили 17 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в середине ноября в иранской провинции Керманшах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. Жертвами землетрясения стали более 520 человек, еще более 7 тысяч получили травмы.

Возле Эквадора произошло мощное землетрясение

Источник: korrespondent.net