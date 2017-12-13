Порошенко и Дуда обсудят противодействие российской агрессии

Петр Порошенко, который сегодня, 13 декабря, встречается с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что темой сегодняшних переговоров станут вопросы безопасности и обороны.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

"Наша сегодняшняя встреча с президентом Польши будет посвящена вопросам политики безопасности и обороны, а также координации усилий по противодействию российской гибридной агрессии", - написал Порошенко.

Наша сьогоднішня зустріч з Президентом Польщі буде присвячена питанням політики безпеки і оборони, а також координації зусиль з протидії російській гібридній агресії. pic.twitter.com/Qn1hMZAdzq — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 грудня 2017 р.

Напомним, в Польше пообещали "жесткие" переговоры, где Украину заставят осознать "негативное состояние нынешних польско-украинских отношений".

Как сообщалось, на 13 декабря запланирована встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды в Харькове, где главы государств обсудят стратегические вопросы.

Источник: korrespondent.net