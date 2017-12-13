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13. 12. 2017

Киев и Варшава сократят "черные списки"

Президенты Украины и Польши договорились сократить с двух сторон списки невъездных лиц. Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Польши, сообщает Европейская правда.

"Мы договорились о том, чтобы сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что у Польши и Украины есть общее понимание: от исторических конфликтов выигрывает только Россия.

"У нас есть абсолютно четкое понимание, и у меня, и у господина президента – от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона. И это не Украина, не Польша, а Россия", - подчеркнул Порошенко.

"Поэтому мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации", - резюмировал Порошенко.

Как известно, в Польше официально начал действовать "черный список" украинцев, созданный из-за противоречий по историческим вопросам.

Напомним, 18 ноября польские власти официально заявили о начале действия так называемого "черного списка" для украинцев, подтвердив запрет на въезд в страну секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету.

Позже между двумя странами проводились переговоры о сокращении так называемых "черных списков".

Источник: korrespondent.net

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