Польша поддерживает введение миротворцев на Донбасс

Президент Польши Анджей Дуда считает, что очень важно реализовать идею введения миротворческой миссии ООН на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил на брифинге в Харькове в среду, 13 декабря.

"Польша является решительным сторонником того, чтобы это была мирная миссия, абсолютно по всем стандартам, предусмотренным для этого рода операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей миссии ОБСЕ, но чтобы это была настоящая мирная миссия, которая будет оперировать на всей территории... Чтобы конфликт в восточной Украине вследствие российской агрессии мог завершиться, чтобы минские договоренности были реализованы", – сказал Дуда.

Он также отметил, что договорился со своим украинским коллегой Петром Порошенко о том, что Польша будет одним из тех государств, которые эту инициативу поддержат.

"Мы сторонники именно такого решения, и тут Украина может решительно рассчитывать на нашу поддержку. Нам очень нужно, чтобы война у нашего соседа, в Украине, закончилась", - подчеркнул он.

Напомним, темой сегодняшних переговоров двух президентов стали вопросы безопасности и обороны.

Источник: korrespondent.net