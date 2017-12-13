13 декабря 2017, среда, 18:01
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

Польша предложила Украине поставлять сжиженный газ

Президент Польши Дуда заявил, что Польша готова к поставкам сжиженного газа в Украину через газовый терминал в польском Свиноуйсьце, передает Эспрессо.TV.

"Мы открыты для предложений по поставкам Украины сжиженного газа через газовый терминал в Свиноуйсьце. К разговору с властью Украины на уровне соответствующих ведомств и экономических субъектов Польша открыта", - сказал Дуда.

Польский президент подчеркнул, что Польша стремится сотрудничать с Украиной для обеспечения общей энергетической безопасности.

"Мы говорили о поддержке Украины путем инвестиций в построение газового интерконнектора. Эта задача реализуется, есть тесное сотрудничество между Польшей и Украиной. Мы реализовали эту инвестицию, чтобы обеспечить энергетическую безопасность не только себе, но и другим", - отметил Дуда.

Газовый терминал в Свиноуйсьце, предназначенный для приема танкеров со сжиженным газом, начал работу в июне 2016 года. Его мощность составляет 5 млрд кубометров газа в год, но может быть увеличена до 7,5 млрд кубометров.

Как сообщалось, Норвегия лидирует по поставкам газа в Европу

Ранее США начали регулярные поставки сжиженного газа в Европу.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.