Кабмин ввел в строй первую очередь Охматдета

Кабмин принял решение о введении в эксплуатацию первой очереди обновленного комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет и полноценном запуске больницы.

Об этом сказал в среду, 13 декабря, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства,сообщает пресс-служба правительства.

"Полтора года назад я дал обещание достроить первую очередь больницы Охматдет. И сегодня мы принимаем решение о полноценном запуске первой очереди комплекса", – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что достройка Охматдета долгое время оставалась лишь "обещанием" – строительство комплекса не велось.

Гройсман дал поручение Минздраву сделать все, чтобы через "два-три месяца" обновленная больница приняла перых пациентов.

По плану первый в очереди – крупный лечебный комплекс площадью более 26 тыс. кв. м. Там будут располагаться системы МРТ и другое оборудование, которое позволит проводить сложнейшие процедуры детям разного возраста.

В целом обновленный комплекс Охматдет будет размещаться на площади 67 кв. м и состоять из нескольких блоков. Они вместят десять современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

Строительство комплекса началось в 2011 году.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Кабмин утвердил обновленный проект строительства нового корпуса Охматдета стоимостью 3,2 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net