Бороться с коррупцией в Украине поможет экс-глава полиции Эстонии

Бывший заместитель генерального директора полиции безопасности, в настоящее время - советник адвокатского бюро Nove Эрик Хелдна возглавит рабочую группу экспертов, целью которой станет внедрение мер по борьбе с коррупцией в Украине. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщило бюро Nove, передает Интерфакс-Украина.

"Главной целью разработанного по инициативе Европейского союза проекта "EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019" станет сокращение удельного веса коррупции в Украине, распространение соответствующего опыта и внедрение практики, нашедшей широкое распространение в Эстонии", - сказано в сообщении.

Как отмечается, рабочая группа под руководством Хелдна, состоящая из работников полиции и пограничной охраны, окажет поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины путем обучения служащих и развития НАБУ.

Первоочередной задачей станет в 2018 году выявление потребностей украинских партнеров в подготовке кадров и, исходя из этого, предстоит разработать программу обучения и провести тренировки в Киеве и Таллинне.

Проект финансируется за счет средств Агентства развития Дании и средств развития сотрудничества МИД Эстонии.

Хелдна около 20 лет работал в органах правопорядка и безопасности Эстонии, имеет опыт сотрудничества с украинскими защитниками правопорядка.

Напомним, у международного сообщества заканчивается терпение из-за нехватки практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.

Источник: korrespondent.net