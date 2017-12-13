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13. 12. 2017

Украина хочет увеличить число польских наблюдателей в ОБСЕ

Украина заинтересована в увеличении числа польских наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Харькове на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Четкая позиция Польши, в частности относительно миротворческой миссии СММ ОБСЕ, для нас является чрезвычайно важной. Мы заинтересованы в увеличении числа польских наблюдателей в составе миссии", – заявил он.

Чітка позиція Польщі, зокрема щодо миротворчої місії СММ ОБСЄ, для нас є надзвичайно важливою. Ми зацікавлені у збільшенні кількості польських спостерігачів у складі Місії. pic.twitter.com/3gQ2hYUv3E

— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 декабря 2017 г.

Как сообщалось, на 13 декабря запланирована встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды в Харькове, где главы государств обсудят стратегические вопросы.

Источник: korrespondent.net

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