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13. 12. 2017

В Беларуси приостановили проверку похищения Гриба

Министерство внутренних дел Беларуси временно приостановило проверку обстоятельств похищения на территории Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя МВД Беларуси Константина Шалькевича.

Отмечается, что проверку по заявлению отца Павла Гриба проводило управление внутренних дел Гомельского облисполкома.

"В рамках проверки направлены запросы в органы внутренних дел Российской Федерации, в настоящее время до получения ответов проверка приостановлена, окончательное решение по ней не принято", – сказал Шалькевич.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее суд в Краснодаре не изменил меру пресечения похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест. Гриба оставили под стражей до 4 января 2018 года.

Российская сторона подозревает украинца в подготовке теракта (ч.1 ст .205 УК РФ).

Источник: korrespondent.net

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