ООН рассмотрит новую резолюцию Украины по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) уже на следующей неделе рассмотрит новую резолюцию Украины относительно ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму.

Об этом в среду, 13 декабря, сообщает пресс-центр украинской миссии в ООН.

"Важно: голосование в Генеральной ассамблее ООН относительно украинского проекта резолюции "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина" состоится 19 декабря", – говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

🔴#ВАЖЛИВО: Голосування в Генеральній Асамблеї #ООН щодо українського проекту резолюції «Ситуація з правами людини в АР #Крим і м.Севастополь, Україна» відбудеться 19 грудня. #CrimeaIsBleeding pic.twitter.com/Tv46nGw1NK — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 декабря 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net , 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной, в которой призвал Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму.

Резолюция, в частности, призывает РФ незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Напомним, Россия возмущена тем, что ООН проводит мониторинг прав человека в Крыму.

Источник: korrespondent.net