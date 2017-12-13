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13. 12. 2017

В Киеве установят флаг за 50 миллионов: реакция украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице установят 75-метровый флагшток. Городскому бюджету он обойдется в 47-50 миллионов гривен.

"Я бы хотел, чтобы люди не спекулировали на эту тему. За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Мы должны установить в Киеве главный государственный флаг страны", - заявил Кличко на заседании КГГА 12 декабря.

С мэром согласны не все. Многие блогеры, журналисты и простые украинцы выражают свои мысли на тему "золотого флага" в интернете.

Реакция украинцев на установление флагштока за 50 млн.

 

Комментарии пользователей о 75-метровом флагштоке в Киеве

Флагшток сделают со стали выстой 75 метров общим весом 85 тонн. На нем повесят флаг 12,5 на 19 метров. Торжественное открытие запланировали на День флага Украины – 23 августа 2018 года.

Блогер Денис Казанский остро отреагировал на подобное капиталовложение:

 Блогер Денис Казанский о флаге за 50 миллионов

В Facebook сравнивают суммы, выделенные на благоустройство Новомосковска, и главный флаг страны:

Вместе с главным флагом в Киеве установить большой  флагшток планируют и в Днепре. Он будет всего на 3 метра ниже, но обойдется всего в 8 млн.грн.

Такая разница в стоимости удивила журналистку Ольгу Палий.

Пост Ольги Палий на странице Facebook

Посто журналистки собрал комментарии и дургих пользователей:

 
 

Источник: korrespondent.net

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