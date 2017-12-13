Суд Греции постановил экстрадировать в США россиянина

Верховный суд Греции принял решение экстрадировать в США россиянина Александра Винника. Мужчину подозревают в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму 4 млрд долл., сообщает Радио Свобода.

13 декабря суд отклонил апелляцию Винника, но окончательное решение - отправлять его в США, или в Россию, которая также добивается выдачи подозреваемого, - теперь будет принимать министр юстиции Греции.

Винника арестовали в июле в Афинах по запросу США. В октябре суд в Салониках постановил выдать его Соединенным Штатам. Позже совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника.

В России Винника обвиняют в махинациях на сумму около 10 тысяч евро. Он согласился, чтобы его выдали России, где ему грозит меньшее наказание.

В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы. Защита Винника утверждает, что он технически не мог совершить преступления, в которых его обвиняют.

Ранее хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более 60 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net