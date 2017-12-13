Самолет нарисовал в небе над Германией елку с игрушками

Рождественскую елку с игрушками 13 декабря начертил Airbus A380 авиакомпании Emirates, сообщает LB.

Отмечается, что "рисунок" был сделан в рамках заводских испытаний. Самолет вылетел из города Гамбурга, где размещена одна из фабрик Airbus, и вернулся обратно, нарисовав по пути силуэт рождественской елки.

У Airbus в Европе находятся два завода: в Тулузе (Франция) и в Гамбурге (Германия). После финальной сборки самолеты проходят заводские испытания, после чего отправляются к заказчику.

Это не первый случай, когда самолеты авиакомпаний рисуют в небе необычные траектории. Например, в августе 2017 года Boeing 787-8 Dreamliner начертил в воздухе над Соединенными Штатами контур огромного самолета.

Как сообщалось, ВМС США начали расследование из-за рисунка пениса в небе над Вашингтоном.

Ранее пилот начертил в небе поздравление с Новым годом.

Источник: korrespondent.net