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13. 12. 2017

В Раде призвали к импичменту Порошенко – СМИ

В Верховной Раде Украины на слушаниях по законодательным проектам прозвучала инициатива запуска процедуры импичмента действующего президента Петра Порошенко, сообщает издание Голос.

По информации издания, народные депутаты выступили с жесткой критикой Порошенко, обвинив его и его команду в "фактической узурпации власти".

"В стране фактически президентом узурпирована вся вертикаль власти, почти вся власть. К Верховной Раде и другим международным организациям есть обращение от блогеров и журналистов (петиция блогеров), о том, что мы фактически дошли до уровня 2014 года, законов 16 января. Если Парламент и исполнительная власть больше не может работать во благо народа и согласно Конституции, то должны быть рычаги для исправления этого", - заявил, в частности, народный депутат Сергей Мельничук.

На видео запись выступления Мельничука – с 01:41 до 01:48

Напомним, 10 декабря в Киеве прошло шествие сторонников Михаила Саакашвили в поддержку импичмента президента Петра Порошенко в Киеве.

Источник: korrespondent.net

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