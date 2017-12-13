Госкино за последние годы запретило 663 фильма

Госагентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине, сообщают Українські новини.

Всего в списке 663 наименования. Среди них - запрещенные фильмы и сериалы а также фильмы и сериалы, которым отмененнили регистрацию.

Перечень актуален по состоянию на 1 декабря текущего 2017 года.

Так, из-за участия актера Яна Цапника были запрещены фильмы Привет, дуралеи!, Тихие омуты, Две судьбы, Под ливнем пуль, Ни шагу назад, Формула стихии, Сорокопятка, Колдовская любовь (1-62 сер.), Роман выходного дня, Веское основание для убийства, Услышь мое сердце, Зимнее танго, Идеальный брак, Ошибки любви, Братство десанта, Королева бандитов, 30 свиданий и Вечный отпуск (1-3 сез.).

Из-за участия актера Федора Добронравова запретили шесть сезонов сериала Сваты, а также фильм Сваты. Жизнь без грима. Из-за Жерара Депардье два фильма - Вавилон нашей эры и 102 далматинца.

Кроме того, что в список запрещенных попал фильм 2006 года Квартет для двоих режиссера Ахтема Сейтаблаева, который недавно снял военную драму Киборги. Причиной запрета стало участие в нем актера Аристарха Ливанова.

Также были запрещены фильмы Уравнение любви и Соло на саксофоне (оператор Игорь Клебанов), Дело о мертвых душах (режиссер Павел Лунгин), Дом с лилиями (актер Сергей Маховиков, Тебе настоящему (актер Дмитрий Харатьян), Притяжение (актер Валентин Гафт) и Гадание при свечах (актер Владимир Гостюхин).

Еще 21 лента попала в перечень запрещенных по итогам выводов Экспертной комиссии. Это такие фильмы, как: Незабудки, Француз, Кидалы, Кидалы в бегах, Кидалы в игре, Понаехали тут!, Олесь Бузина: жизнь вне времени, Бабушка легкого поведения, Любовь и разлука, Офицерские жены, Задание особой важности. Операция Тайфун, Ангел на дорогах (Одинокая женщина с ребенком), Большая прогулка, Ванька Грозный, Новогодняя засада, Время радости, 32 декабря, Фродя, Сердце не камень, И все-таки, я люблю и Тариф Счастливая семья.

Десять картин попали в список запрещенных из-за того, что были сняты и впервые показаны после 1 января 2014 года (согласно закону о кинематографии). Это фильмы Полоса отчуждения, Цветок папоротника, Любовь в большом городе 3, Танкист, Круговорот, Мои чужие дети, Большая любовь. Пуанты для плюшки, Моя мама против, Звонок из прошлого и Любовь не обманешь.

Как сообщалось, Госкино запретило еще четыре российских фильма.

Ранее Госкино заявляло, что выделит на съемки Захара Беркута 30 миллионов.

Источник: korrespondent.net