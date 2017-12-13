13 декабря 2017, среда, 19:33
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

Суд повторно отправил украинца Балуха под домашний арест

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отменил постановление Раздольненского райсуда от 1 декабря 2017 года о домашнем аресте для украинца Владимира Балуха, после чего повторно отправил его под домашний арест. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что защита Балуха подавала апелляцию на домашний арест в целом как на "незаконное решение суда". При этом прокурор ходатайствовала о принятии нового постановления.

Балух просил смягчить ему условия домашнего ареста, в частности получить возможность помогать пожилой матери, общаться с гражданской женой Натальей и ходить в туалет, который расположен во дворе. В итоге, судья отменил постановление об избрании меры пресечения Балуху в виде домашнего ареста и постановил новое, которым изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на два месяца.

Указано, что Балух останется под домашним арестом до 1 февраля 2018 года. Защита активиста намерена обжаловать сегодняшнее решение суда.

Напомним, 1 декабря 2017 года суд изменил меру пресечения Балуху на домашний арест на два месяца.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.