Суд повторно отправил украинца Балуха под домашний арест

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отменил постановление Раздольненского райсуда от 1 декабря 2017 года о домашнем аресте для украинца Владимира Балуха, после чего повторно отправил его под домашний арест. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что защита Балуха подавала апелляцию на домашний арест в целом как на "незаконное решение суда". При этом прокурор ходатайствовала о принятии нового постановления.

Балух просил смягчить ему условия домашнего ареста, в частности получить возможность помогать пожилой матери, общаться с гражданской женой Натальей и ходить в туалет, который расположен во дворе. В итоге, судья отменил постановление об избрании меры пресечения Балуху в виде домашнего ареста и постановил новое, которым изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест на два месяца.

Указано, что Балух останется под домашним арестом до 1 февраля 2018 года. Защита активиста намерена обжаловать сегодняшнее решение суда.

Напомним, 1 декабря 2017 года суд изменил меру пресечения Балуху на домашний арест на два месяца.

Источник: korrespondent.net