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13. 12. 2017

В деле Онищенко заявили отвод судье

Соломенский районный суд Киева в среду, 13 декабря, объявил перерыв в рассмотрении ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры о проведении заочного расследования в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что во время заседания адвокаты заявили об отводе следственного судьи, рассмотрение которого будет направлено на автоматическое распределение. Поэтому дата следующего заседания пока неизвестна.

Адвокаты объяснили отвод, в частности, тем, что судья Александр Бобровник якобы является необъективным к подозреваемому из-за заявлений самого Онищенко в СМИ.

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Источник: korrespondent.net

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