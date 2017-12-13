Под Волновахой в ДТП погибли два человека

На трассе Славянск-Мариуполь возле села Стритенка Волновахского района произошло ДТП, результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, легковой автомобиль BMW съехал с проезжей части на обочину, после чего врезался в дерево.

В салоне были обнаружены заблокированные тела двух мужчин. Погибших извлекли из машины с помощью специального оборудования и передали полиции.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП под Волновахой. Фото: ГСЧС

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на пункте пропуска Тиса грузовик переехал работника сервиса. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Источник: korrespondent.net