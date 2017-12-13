США впервые дадут деньги на поддержку ВМС Украины

Впервые в законе об оборонном бюджете США появилась статья расходов на укрепление военно-морских сил Украины. Об этом рассказал сенатор Роб Портман, сообщает Укринформ.

Также в документе предусматривается выделение Украине летального оружия.

"Акт о выделении средств на национальную оборону США в 2018 финансовом году уполномочивает выделить Украине $350 млн на помощь в области безопасности, включая поставки летального и нелетального оборудования, проведение учений и оказание технической помощи. Впервые эта поправка утвердила помощь для укрепления Военно-морских сил Украины, которые понесли серьезные потери в результате захвата Крыма", - отмечается в документе.

Отмечается, что принятый закон впервые предлагает предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Кроме того, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год предусматривает предоставление Соединенными Штатами помощи в продвижении ключевых реформ, в том числе, введение гражданского контроля над военными, а также увеличение потенциала поддержки и обеспечения безопасности предоставленных из-за границы технологий.

"Сейчас Сенат Соединенных Штатов делает решающий шаг в поддержку Украины. Поскольку российская агрессия на востоке Украины продолжается, РФ продолжает использовать методы гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация, чрезвычайно важно, чтобы США и НАТО обеспечивали устойчивую экономическую, политическую и военную поддержку, необходимую для способности Украины обеспечить ее демократическое будущее", - подчеркнул сенатор Портман.

Как сообщалось, США впервые за семь лет увеличат численность армии.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия имеет большой военный потенциал и является огромной угрозой для США.

Источник: korrespondent.net