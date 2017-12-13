13 декабря 2017, среда, 21:03
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
13. 12. 2017

Порошенко: Путь к усиленной военной помощи открыт

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за предоставление поддержки в сфере безопасности. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединенные Штаты санкционировали политику помощи по безопасности нашей стране, а Канада включила Украину в Контрольный список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия", – заявил президент.

Порошенко констатировал, что "путь к усиленной военной помощи Украине открыт".

"Единым фронтом продолжаем укреплять наше партнерство в сфере безопасности для противодействия агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в среду стало известно, что Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на 2018 год, в котором предусмотрено выделение 350 млн долларов Украине на военные нужды.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.