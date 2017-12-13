У прокуратуры нет доказательств военных преступлений Поклонской – адвокат

У прокуратуры нет никаких доказательств военных преступлений депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Об этом на своей странице в Facebook заявил ее адвокат Максим Могильницкий.

По его словам, подобные обвинения – это проявление "некомпетентности и неадекватности прокуратуры АР Крым и лично прокурора Гюндуза Мамедова".

"Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов обвинил мою клиентку Наталью Поклонскую в военных преступлениях. Мне сложно комментировать это с профессиональной точки зрения, потому что в действиях Мамедова нет ничего профессионального. Под руководством Юрия Луценко прокуратура Украины превратилась в оплот популизма и некомпетентности", – написал Могильницкий.

Адвокат заявил, что у прокуратуры, скорее всего, нет никаких доказательств вины Поклонской.

"С большой вероятностью могу прогнозировать, что никаких доказательств, которые бы подтверждали громкие обвинения Мамедова, у прокуратуры нет. Аналогичная ситуация в деле по обвинениям в госизмене моих клиентов. За три с лишним года прокуратура не потрудилась найти ни одного весомого аргумента в свою пользу", – написал Могильницкий.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов заявил, что действия Поклонской по делу о запрете Меджлиса крымско-татарского народа можно расценивать как военное преступление.

Источник: korrespondent.net