Нападение на мэра Белозерска признали покушением на убийство

Прокуратура Донецкой области квалифицировала нападение на мэра города Белозерск по статье о покушении на убийство.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на убийство, – говорится в сообщении.

Отметим, что санкция статьи – лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

В прокуратуре уточнили, что мэр самостоятельно задержал стрелявшего.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря 61-летний местный житель города Белозерск выстрелил в сторону городского головы. При этом не сообщалось, пострадал ли мэр.

У стрелка изъяли обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и нож.

Источник: korrespondent.net