В ПАСЕ одобрили проект резолюции по Донбассу

Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к России прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Отмечается, что комитет встревожен гуманитарной ситуацией, которая является следствием войны Донбассе и аннексии Крыма Россией.

Приняв проект резолюции на основе доклада, подготовленного представителем Литвы Эгидиюсом Варейкисом, комитет ПАСЕ призвал все государства-члены "использовать свои совместные политические усилия, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения".

Также в документе говорится, что все стороны должны "освобождать и обменивать всех военнопленных и людей, захваченных во время войны", уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам.

Кроме того, в одобренном тексте содержится призыв к властям РФ прекратить любую финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях, обеспечить соблюдение прав человека и безопасность всех людей, живущих в аннексированном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ в Крым для международных организаций.

В свою очередь украинские власти должны привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями международного гуманитарного права, принять законодательство о действиях по гуманитарному разминированию и пересмотреть закон о гуманитарной помощи, чтобы облегчить процедуру доставки гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям, сказано в проекте резолюции.

Парламентская ассамблея обсудит документ на своем следующем пленарном заседании 22-26 января 2018 года.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в ПАСЕ отказались обсуждать возвращение России. Постоянный комитет не стал проводить дебаты о возобновлении права голоса российской делегации в ассамблее.

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Источник: korrespondent.net