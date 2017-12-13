Укрзализныця назначила 29 дополнительных поездов

Укрзализныця открыла продажу на 29 дополнительных поездов на декабрь-январь 2017-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 13 декабря 2017 года уже открыта продажа на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными зимними направлениями являются Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны. При этом работа по назначению дополнительных поездов продолжается.

№191/192 Киев - Львов будет отправляться 23, 25, 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5, 6, 8, 9 января, в обратном направлении - 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 2 , 5, 7, 8, 9 января.

№243/244 Киев - Львов будет отправляться 30 декабря и 8 января, в обратном направлении 30 декабря и 8 января.

№197/198 Киев - Ковель отправляться 23, 25, 29, 31 декабря 5, 6, 9 января, в обратном направлении 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января.

№207/208 Киев - Ужгород будет отправляться 22 декабря -13 января ежедневно, кроме 31 декабря, в обратном направлении 23 декабря - 14 января ежедневно, кроме 31 декабря.

№217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправляться 22,24,27,29 декабря, 1,3,5,7,9,11,13 января, в обратном направлении 23,25,28,30 декабря, 2, 4,6,8,10,12,14 января.

№249/250 Киев - Ивано Франковск - Черновцы отправляться 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, в обратном направлении 29 декабря, 3, 9 января.

№159/160 Киев - Хмельницкий отправляться 29 декабря, 9 января, в обратном направлении 29 декабря, 9 января

№177/178 Киев - Хмельницкий отправляться 23, 25, 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 23, 25, 30, 31 декабря и 8 января

№152/151 Киев - Херсон отправляться 23, 30 декабря, 2, 8 января, в обратном направлении 23, 30 декабря, 2, 8 января

№205/206 Киев-Николаев отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января

№223/224 Киев - Одесса будет отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января

№179/180 Киев - Днепр отправляться 23, 25, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, в обратном направлении 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января

№201 Днепр - Киев будет отправляться 28 декабря, 2 и 8 января.

№796/795 Киев - Сумы отправляться 23, 25, 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 23, 25, 30 декабря и 8 января.

№258/257 Одесса - Львов будет отправляться 22 декабря -10 января ежедневно, кроме 31 декабря, 6 января, в обратном направлении 23 декабря -11 января ежедневно, кроме 1, 7 января.

№ 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться 22, 27, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января, в обратном направлении 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января.

№232/286 Запорожье - Львов будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№233/234 Кривой Рог - Ивано-Франковск отправляться 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января, в обратном направлении 25, 28, 31 декабря, 3, 6, 9, 12 января.

№226 Черновцы - Ивано-Франковск - Днепр отправляться 31 декабря, 5, 11 января.

№235/236 Харьков - Ужгород будет отправляться 22, 27, 30 декабря, 4, 7 января, в обратном направлении 23, 28 декабря, 1, 5 и 8 января.

№185/186 Львов - Ужгород будет отправляться 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 8 января.

№193/194 Ивано-Франковск - Львов будет отправляться 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря и 8 января.

№276/275 Львов - Днепр отправляться 23 декабря-11 января ежедневно, кроме 31 декабря, в обратном направлении 22 декабря -11 января ежедневно, кроме 31 декабря.

№ 63/64 Днепр - Одесса будет отправляться 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января .

№ 92/91 Константиновка - Одесса будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№95/96 Черкассы - Львов будет отправляться 29 декабря, в обратном направлении 30 декабря.

№136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский отправляться 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7 9, 11 января.

№787/788 Харьков - Константиновка отправляться 25, 30 декабря, 1, 8 января, в обратном направлении 26, 31 декабря, 2, 9 января.

№747/748 Киев - Тернополь отправляться 25 декабря, 1 января, в обратном направлении 26 декабря, 2 января.

Как сообщал Корреспондент.net, на время новогодних и рождественских праздников украинцы не смогут сдать билет на поезд через Интернет. Такое решение было принято для предотвращения спекуляций.

Источник: korrespondent.net