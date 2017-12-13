Суд обязал ГПУ возобновить дело Пашинского

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование уголовного производства о стрельбе нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса в Киевской области.
Об этом сообщил экс-замглава Администрации президента, юрист Андрей Портнов в Facebook. Он также опубликовал копию постановления Печерского районного суда Киева.
"Действия прокуратуры признаны противоправными. Суд обязал еще раз провести расследование. Каждый этот маленький шаг является юридически значимым, – написал Портнов.
Также он спрогнозировал "среднесрочную тюремную перспективу фигуранта".
Как сообщал Корреспондент.net, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применить пистолет. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и ударил по голове. Депутат заявлял, что нападающим был именно Вячеслав Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.
В феврале Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим.
Пистолет депутату Народного фронта вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.
В августе закрытие дела Пашинского обжаловали адвокаты потерпевшего.
Источник: korrespondent.net