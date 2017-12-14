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14. 12. 2017

Половина избирателей США поверила в обвинения Трампа в домогательствах

50% американцев, зарегистрированных для голосования на выборах, считают правдивыми обвинения в сексуальных домогательствах в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на результаты опроса.

При этом 29% участников опроса сочли обвинения в адрес Трампа неправдоподобными. Оставшиеся 21% респондентов сказали, что не знают, заслуживают ли они доверия.

Опрос был проведен с 8 по 11 декабря компанией Morning Consult. В нем приняли участие 1955 американских граждан, зарегистрированных для голосования на выборах.

Напомним, в 2016 году более 10 женщин выдвинули Дональду Трампу обвинения в сексуальном преследовании.

11 декабря 2017 года четверо женщин, которые обвиняли Трампа в сексуальных домогательствах, – Джессика Лидс, Саманта Холви, Рашель Крукс и Лиза Бойн –призвали Конгресс расследовать обвинения против президента.

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Тем временем Трамп заявил, что не знает женщин, которые обвиняют его в домогательствах.

Источник: korrespondent.net

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