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14. 12. 2017

Россия адаптировалась к западным санкциям – Песков

Россия завершила процесс адаптации к западным санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Действительно, живем в атмосфере рестрикций и санкций, но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации нашей экономики к этим условиям таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста – траектории падения, и перейти в траекторию роста", – сказал Песков.

Москва о новых санкциях США: Антироссийские выпады

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: korrespondent.net

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