Песков: Конкурент Путина не созрел даже близко

В Кремле пока не видят конкурентов для президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко", – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

По его словам, ситуацию на выборах меняет то, что Путин является действующим президентом России.

"Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных", – отметил Песков.



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Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года.

Источник: korrespondent.net