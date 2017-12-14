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14. 12. 2017

Израиль закрывает границу с сектором Газа

 
Израиль на фоне обострения ситуации с Палестиной закрывает в четверг, 14 декабря, границу с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
 
"В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход Керем-Шалом и пешеходный Эрез будут завтра (в четверг – ред.) закрыты", – говорится в сообщении.

Израиль сбил две палестинские ракеты
 
Напомним, очередное обострение ситуации между Палестиной и Израилем произошло после заявления президента США Дональда Трампа о переносе столицы еврейского государства из Тель-Авива в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net

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