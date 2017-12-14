ДТП в Харькове: суд продлил арест второго подозреваемого

Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, подозреваемому в смертельном ДТП в центре города. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 10 февраля включительно.

Суд также обязал следователя обеспечить медобследование подозреваемого.

Ранее адвокат Дронова Сергей Перепелица сообщил, что его подзащитному стало плохо до начала заседания.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Пять человек пострадали.

Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО.



ДТП в Харькове: мать Зайцевой записала обращение

13 декабря Киевский районный суд Харькова пересматривал меру пресечения Зайцевой и Дронову. Арест участнице смертельного ДТП Зайцевой был продлен до 10 февраля.

Источник: korrespondent.net