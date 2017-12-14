14 декабря 2017, четверг, 06:11
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
14. 12. 2017

Официальным языком в Молдавии может стать румынский

 
Правительство Молдовы одобрило законопроект об изменении в Конституции названия официального языка с молдавского на румынский, сообщает Интерфакс.
 
Согласно законопроекту, в 13-й статье Конституции предлагается заменить синтагму "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", на "румынский язык".
 
Ранее изменение языка одобрил Конституционный суд Молдовы.
 
Некоторые современные лингвисты считают, что "румынский" и "молдавский" являются разными названиями одного языка, в то время как иные источники считают молдавский язык одним из восточно-романских языков. 
 
Языковые различия между румынским и молдавскими языками стали возникать в XIX веке. Во времена СССР, в первой половине прошлого века, эти различия стали усугубляться. Однако с 1950-х годов происходил обратный процесс сближения молдавской и румынской языковых норм, которые сейчас практически неотличимы.

В Молдове приняли закон о борьбе с пропагандой РФ
 
Напомним, 2 декабря в Кишиневе прошел марш сторонников объединения Молдовы с Румынией. В шествии принимали участие несколько сотен человек, преимущественно молодежь.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.