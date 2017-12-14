Официальным языком в Молдавии может стать румынский

Правительство Молдовы одобрило законопроект об изменении в Конституции названия официального языка с молдавского на румынский, сообщает Интерфакс.

Согласно законопроекту, в 13-й статье Конституции предлагается заменить синтагму "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", на "румынский язык".

Ранее изменение языка одобрил Конституционный суд Молдовы.

Некоторые современные лингвисты считают, что "румынский" и "молдавский" являются разными названиями одного языка, в то время как иные источники считают молдавский язык одним из восточно-романских языков.

Языковые различия между румынским и молдавскими языками стали возникать в XIX веке. Во времена СССР, в первой половине прошлого века, эти различия стали усугубляться. Однако с 1950-х годов происходил обратный процесс сближения молдавской и румынской языковых норм, которые сейчас практически неотличимы.



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Напомним, 2 декабря в Кишиневе прошел марш сторонников объединения Молдовы с Румынией. В шествии принимали участие несколько сотен человек, преимущественно молодежь.

Источник: korrespondent.net