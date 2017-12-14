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14. 12. 2017

Трамп пообещал США "новое экономическое чудо"


США стоят на пороге "нового экономического чуда". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
По его словам, если Конгресс США до Рождества отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы уже в феврале увидят снижение налогов и рост доходов. 
"Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда", – заверил Трамп.
 
Также американский президент сообщил, что рост экономики США сейчас составляет 3%. 
 
"Если не было бы ураганов, то можно было бы достичь четырех процентов", – отметил Трамп.
 
По его словам, с момента его вступления в должность президента США, было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица находится на самом низком за последние 17 лет уровне.

Трамп призвал американцев поддержать малый бизнес
 
Напомним, 2 декабря Сенат США одобрил проект закона о налоговой реформе. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20%. 

Источник: korrespondent.net

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