Фура врезалась в школьный автобус в США

Грузовой автомобиль врезался в школьный автобус в американском штате Флорида. В результате ДТП 22 человека госпитализированы, сообщает телеканал ABC Action News

Инцидент произошел в округе Хайлендс в среду, 13 декабря. Автобус остановился для посадки детей, водитель фуры, ехавшей сзади, не заметил маневра и врезался в него.

Два школьника поступили в больницу с тяжелыми травмами. Остальных пострадавших выписали после осмотра.







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Напомним, ранее в Житомирской области автомобиль BMW-520 столкнулся со школьным автобусом. В результате ДТП погиб водитель легковой машины, четверо пассажиров автобуса получили травмы.

Источник: korrespondent.net