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14. 12. 2017

Пенсии у украинских мужчин выше, чем у женщин

В Украине 3 миллиона граждан имеют полный страховой стаж и при этом пенсии ниже средней. Среди них – 2,5 миллиона женщин и 500 тысяч мужчин. Об этом в среду, 13 декабря, в эфире телеканала 112 Украина заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Средняя пенсия сегодня – 2448 гривен. Так вот меньше этой суммы при полном страховом стаже получают 2,5 миллиона женщин и полмиллиона мужчин. У мужчин, оказывается, все-таки пенсия выше. Кстати, тоже несправедливость. Мужчины, как правило, имеют лучший заработок и соответственно пенсию имеют лучшую", – рассказал он.

По словам Ревы, эту несправедливость правительство собирается исправить.

"Эту несправедливость для 3 миллиона граждан, которые имеют полный стаж и низкие пенсии, мы обязательно исправим", – подчеркнул министр.

Ранее Рева заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы был отмечен один недостаток – единые правила начисления. В связи с этим некоторые люди получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена СССР получали слишком низкие зарплаты. Правительство собирается учесть это во время следующего этапа реформы.

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Напомним, в Кабинете министров разработают механизм для повышения пенсий людям с большим трудовым стажем, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получавших низкие зарплаты. 

Источник: korrespondent.net

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