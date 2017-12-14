США обвинили РФ в обстреле мирных районов Донбасса

США обвинили Россию в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что ситуация в Украине не улучшается, и США, по-прежнему, глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе.

"США вновь призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня", – заявила Нойерт.

Представитель Госдепа отметила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние три года.

"Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН", – сказала Нойерт.

США также призывают Украину сделать больше для защиты гражданского населения и стратегической инфраструктуры.



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Напомним, по данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 2,8 тысячи мирных жителей и от 7 до 9 тысяч – получили ранения.

Источник: korrespondent.net