Итоги 13.12: Раскаяние Зайцевой и визит Дуды

Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции по Донбассу

Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к России прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины.

Комитет также встревожен гуманитарной ситуацией, которая является следствием войны Донбассе и аннексии Крыма Россией.

Канада сняла ограничения на продажу оружия Украине

Украина вошла в список государств, в которые разрешен экспорт оружия Канады, говорится в официальном журнале канадского правительства.

"Список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной", – говорится в сообщении.

Таким образом, правительство сняло де-факто эмбарго на продажу Украине канадского оружия, которое существовало много лет.

57 мусульманских стран признали Иерусалим столицей Палестины

Организация исламского сотрудничества признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме. ОИС призывает мировое сообщество последовать этому примеру и признать Восточный Иерусалим "оккупированной столицей палестинского государства".

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 государств-членов.

Подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове продлили арест

Киевский районный суд Харькова рассмотрел меры пресечения участникам смертельного ДТП в Харькове – Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения. Зайцева и Дронов останутся в СИЗО до 10 февраля.

В ходе заседания суда Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Украина и Польша договорились сократить "черные списки"

Президенты Украины и Польши договорились сократить с двух сторон списки невъездных лиц. Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Польши.

"Мы договорились о том, чтобы сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны", – отметил украинский лидер.

По словам Порошенко, у Польши и Украины есть общее понимание: "от исторических конфликтов выигрывает только Россия".

Опубликован полный список запрещенных в Украине фильмов и сериалов

Госагентство по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые запрещены для показа в Украине. Всего в списке 663 наименования. Среди них – запрещенные фильмы и сериалы, а также фильмы и сериалы, которым отменили регистрацию. Перечень актуален по состоянию на 1 декабря 2017 года.

Израиль сбил ракеты, выпущенные из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа. Позже еще одна ракета упала на пустынной местности в районе Ашкелона. О пострадавших информации нет.

Источник: korrespondent.net