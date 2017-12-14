Штаб: В зоне АТО погиб украинский военный

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 30 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате обстрелов один украинский военный погиб, один был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора", - говорится в сводке.

На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики из гранатометов обстреляли защитников Станицы Луганской и Луганского.

На Донецком направлении во второй половине суток градус напряжения переместился к окраинам Авдеевки.

"Здесь, по нашим позициям, противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Также некоторые участки у этого прифронтового города обстреливал вражеский снайпер. Кроме того, оккупанты с пехотного вооружения вели огонь по защитникам Каменки, Песков и шахты Бутовка. На Приазовье российские наемники не давали покоя нашим защитникам Гранитного, которых беспокоили из стрелкового оружия", – информирует штаб.

Интенсивность обстрелов снизилась в вечернее время, сообщается в сводке.

Напомним, 12 декабря вооруженные формирования сепаратистов 24 раза обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Источник: korrespondent.net