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14. 12. 2017

В Канаде разбился пассажирский самолет

В Канаде вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation. Об этом сообщили в полиции, сообщает CBS News.

Отмечается, что на борту самолета находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Инцидент произошел в провинции Саскачеван, возле аэропорта Фон-дю-Лак. Самолет рухнул менее чем в километре от аэропорта по неизвестным пока причинам.

Спасатели заявили, что несколько человек получили ранения, о погибших речь не идет. Спасательная операция продолжается.

Министерство транспорта Канады начало расследование инцидента.

ATR-42 - региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый франко-итальянским концерном ATR. Максимальная пассажировместимость воздушного судна — 42 человека.

Напомним, в американском городе Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземлиться, после которой врезался в жилой дом. В результате аварии два человека погибли.

Источник: korrespondent.net

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