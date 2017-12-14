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14. 12. 2017

Суд арестовал организатора "частной границы" на Закарпатье

Шевченковский районный суд Львова избрал организатору так называемой "частной границы" на Закарпатье меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Таким образом судья удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

В качестве альтернативы суд определил размер залога в 30 млн гривен.

Горвата Аттилу по прозвищу Доки подозревают в организации завладения в группе с должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области через подставных лиц землями пограничной полосы площадью более 130 га.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений. Устанавливается причастность других лиц к совершению уголовных правонарушений.

Как сообщалось, в Мукачево 16 ноября сотрудники правоохранительных органов провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде.

Источник: korrespondent.net

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