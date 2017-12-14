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14. 12. 2017

В Сомали смертник взорвал полицейскую академию

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв в полицейской академии. Об этом рассказал офицер полиции Мухаммед Хуссейн, сообщает Reuters.

По его словам, академию в Могадишо атаковал террорист-смертник.

"К настоящему моменту мы подтверждаем, что три человека погибли. Число погибших может возрасти", - сообщил Хуссейн.

Ранее США нанесли первые удары по боевикам Исламского государства в Сомали.

Как сообщал Корреспондент.net,14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из улиц Могадишо. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

Число жертв двойного теракта превысило 512 человек, еще 295 получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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