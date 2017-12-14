В Брюсселе стартует саммит Евросоюза

Двухдневный саммит лидеров Евросоюза стартует в четверг, 14 декабря, в Брюсселе. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского Совета.

Ожидается, что во время саммита лидеры ЕС обсудят запуск новой программы в сфере обороны - PESCO. Кроме того, будет рассмотрен прогресс, достигнутый в других областях, в частности, в сотрудничестве ЕС-НАТО.

Европейский Совет, в формате ЕС-27, пересмотрит последние достижения в переговорах, после того, как Великобритания сообщила о своем намерении покинуть ЕС.

Ожидается, что лидеры примут проект руководящих принципов, чтобы перейти ко второй фазе Brexit-переговоров. Как известно, Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС подтвердил, что был достигнут достаточный прогресс в ходе первого этапа переговоров.

В рамках повестки дня лидеры ЕС также проведут дискуссию о миграционной политике блока.

Ранее в СМИ появилась информация, что на саммите будет обсужден вопрос, посвященный продлению российских санкций, введенных из-за агрессивной политики Кремля в отношении Украины.

Источник: korrespondent.net