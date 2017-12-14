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14. 12. 2017

Парламент Британии обязал Мэй согласовать с ним соглашение о Brexit

Палата общин Великобритании с небольшим перевесом - 309 голосов против 305 - одобрил проект изменений в законе о брекзит, согласно которым договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза должен быть сначала одобрен парламентом.

По мнению экспертов, это решение серьезно ослабит позиции британского премьер-министра Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров о брекзит которые начнутся в Брюсселе 15 декабря.

Часть депутатов парламента от Консервативной партии, возглавляемой Мэй, проголосовала так же, как их оппоненты из Лейбористской партии, тем самым выступив против "своего" премьера, вопреки попыткам Мэй и других руководителей консерваторов переубедить их. Министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС выразило разочарование исходом голосования.

В Брюсселе Тереза Мэй вместе с другими главами государств и правительств стран ЕС должны решить, может ли официально начаться вторая фаза переговоров о брекзит, в рамках которой планируется обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.

Ранее Лондон и Брюссель объявили, что достигли договоренностей по ряду вопросов, без которых не могла начаться вторая фаза диалога.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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