14 декабря 2017, четверг, 12:13
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
14. 12. 2017

Луценко рассчитывает на спецконфискацию 5 млрд гривен окружения Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется провести спецконфискацию средств, похищенных окружением беглого президента Виктора Януковича. Об этом генпрокурор заявил в среду, 13 декабря, в эфире телеканала ZIK

"В следующем году мы продолжим спецконфискацию. Мы планируем несколько миллиардов спецконфискацию других средств организованной преступной группировки Януковича", - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что речь идет о минимум 5 млрд гривен.

"В следующем году мы надеемся спецконфисковать еще не меньше 5 млрд. И я буду требовать, чтобы правительство взяло на себя обязательство и политическую ответственность, чтобы все средства дошли до людей", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце апреля суд конфисковал деньги окружения Януковича на сумму $1,5 млрд. В свою очередь адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, на его счете в Ощадбанке лишь 28 млн гривен.

Ранее Луценко утверждал, что за время руководства страной Янукович незаконно присвоил активы на $40 млрд.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.